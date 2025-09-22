Укр Рус
24 Канал Новости Украины Российский террор, ночная атака "Шахедами" по городам Украины: хронология 1307 дня войны
22 сентября, 07:22
6

Российский террор, ночная атака "Шахедами" по городам Украины: хронология 1307 дня войны

Ирина Марцияш

Страна-агрессор не оставляет попыток захватить украинские территории и осуществлять террор гражданского населения нашей страны. В ночь на 22 сентября Россия в очередной раз атаковала дронами территорию Украины.

О последствиях российских атак, ситуацию на фронте и международной арене, главные новости 22 сентября, сообщает 24 Канал.

Смотрите также Российские БпЛА летают над Украиной: дроны направляются на Киев

 

06:37, 22 сентября

Атака по Запорожью

Количество погибших в Запорожье возросло до 2, еще 2 человека ранены в результате ночного обстрела, сообщил глава ОВА Федоров.

По его данным, один из раненых находится в тяжелом состоянии.

06:14, 22 сентября

Взрывы в Запорожье

В городе возник пожар. Враг попал в объект гражданской инфраструктуры.

Впоследствии глава ОВА отметил, что в результате атаки погибла женщина. Сейчас информация о раненых устанавливается.

05:07, 22 сентября

Киевскую область атаковали БпЛА

В Киевской области прогремели взрывы. Силы ПВО работали по вражеским дронам.

03:50, 22 сентября

В Сумах прогремел ряд взрывов, есть попадание БПЛА

После 4 утра в ОВА сообщили о попадании в Ковпаковском районе Сум. Привлечены все экстренные службы, последствия выясняют.

Городские власти добавляют, что попаданий было три. Два удара пришлись на промышленные объекты, еще один – на учебное заведение. К сожалению, есть один раненый человек. Возникло возгорание.

02:52, 22 сентября

Россия под ударом дронов

Ночью 22 сентября взрывы слышали в Краснодарском крае. Сообщается о 5 попаданиях дронов по тяговой подстанции "Каневская" в станице Стародеревянковской.

 