Страна-агрессор не оставляет попыток захватить украинские территории и осуществлять террор гражданского населения нашей страны. В ночь на 22 сентября Россия в очередной раз атаковала дронами территорию Украины.

О последствиях российских атак, ситуацию на фронте и международной арене, главные новости 22 сентября, сообщает 24 Канал.

