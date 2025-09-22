О последствиях российских атак, ситуацию на фронте и международной арене, главные новости 22 сентября, сообщает 24 Канал.
Атака по Запорожью
Взрывы в Запорожье
Киевскую область атаковали БпЛА
В Сумах прогремел ряд взрывов, есть попадание БПЛА
Россия под ударом дронов
Количество погибших в Запорожье возросло до 2, еще 2 человека ранены в результате ночного обстрела, сообщил глава ОВА Федоров.
По его данным, один из раненых находится в тяжелом состоянии.
В городе возник пожар. Враг попал в объект гражданской инфраструктуры.
Впоследствии глава ОВА отметил, что в результате атаки погибла женщина. Сейчас информация о раненых устанавливается.
В Киевской области прогремели взрывы. Силы ПВО работали по вражеским дронам.
После 4 утра в ОВА сообщили о попадании в Ковпаковском районе Сум. Привлечены все экстренные службы, последствия выясняют.
Городские власти добавляют, что попаданий было три. Два удара пришлись на промышленные объекты, еще один – на учебное заведение. К сожалению, есть один раненый человек. Возникло возгорание.
Ночью 22 сентября взрывы слышали в Краснодарском крае. Сообщается о 5 попаданиях дронов по тяговой подстанции "Каневская" в станице Стародеревянковской.