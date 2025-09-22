Про наслідки російських атак, ситуацію на фронті та міжнародній арені, головні новини 22 вересня, повідомляє 24 Канал.
Кількість загиблих у Запоріжжі зросла до 2, ще 2 людей поранені внаслідок нічного обстрілу, повідомив очільник ОВА Федоров. За його даними, один із поранених перебуває у важкому стані. У місті виникла пожежа. Ворог влучив в об'єкт цивільної інфраструктури. Згодом глава ОВА зазначив, що внаслідок атаки загинула жінка. Наразі інформація про поранених встановлюється. У Київській області пролунали вибухи. Сили ППО працювали по ворожих дронах. Після 4 ранку в ОВА повідомили про влучання у Ковпаківському районі Сум. Залучені всі екстрені служби, наслідки з'ясовують. Міська влада додає, що влучань було три. Два удари припали на промислові об’єкти, ще один – на заклад освіти. На жаль, є одна поранена людина. Виникло загоряння. Вночі 22 вересня вибухи чули у Краснодарському краю. Повідомляється про 5 влучань дронів по тяговій підстанції "Каневська" у станиці Стародерев’янковській.
