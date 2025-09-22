Про наслідки російських атак, ситуацію на фронті та міжнародній арені, головні новини 22 вересня, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Російські БпЛА літають над Україною: дрони прямують на Київ

06:37, 22 вересня

Атака по Запоріжжю

Кількість загиблих у Запоріжжі зросла до 2, ще 2 людей поранені внаслідок нічного обстрілу, повідомив очільник ОВА Федоров.

За його даними, один із поранених перебуває у важкому стані.

06:14, 22 вересня

Вибухи у Запоріжжі

У місті виникла пожежа. Ворог влучив в об'єкт цивільної інфраструктури.

Згодом глава ОВА зазначив, що внаслідок атаки загинула жінка. Наразі інформація про поранених встановлюється.

05:07, 22 вересня

Київщину атакували БпЛА

У Київській області пролунали вибухи. Сили ППО працювали по ворожих дронах.

03:50, 22 вересня

У Сумах пролунала низка вибухів, є влучання БпЛА

Після 4 ранку в ОВА повідомили про влучання у Ковпаківському районі Сум. Залучені всі екстрені служби, наслідки з'ясовують.

Міська влада додає, що влучань було три. Два удари припали на промислові об’єкти, ще один – на заклад освіти. На жаль, є одна поранена людина. Виникло загоряння.

02:52, 22 вересня

Росія під ударом дронів

Вночі 22 вересня вибухи чули у Краснодарському краю. Повідомляється про 5 влучань дронів по тяговій підстанції "Каневська" у станиці Стародерев’янковській.