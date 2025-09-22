Країна-агресорка не полишає спроб захопити українські території та здійснювати терор цивільного населення нашої країни. В ніч проти 22 вересня Росія вкотре атакувала дронами територію України.

Про наслідки російських атак, ситуацію на фронті та міжнародній арені, головні новини 22 вересня, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Російські БпЛА літають над Україною: дрони прямують на Київ