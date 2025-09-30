Укр Рус
30 сентября, 06:44
Продвижение российских войск на фронте: хронология 1315 дня войны

Ирина Марцияш

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1315 дней. Кремлевские войска не оставляют попыток захватить наши территории и осуществлять террор. ВСУ продолжают давать отпор российским захватчикам.

Какая ситуация на фронте сегодня, последствия российских атак и главные новости 30 сентября, сообщает 24 Канал.

05:55, 30 сентября

Россияне ночью атаковали Украину ударными дронами. Отбой угрозы применения вражеских БПЛА по областям объявили лишь около 6 утра.

01:05, 30 сентября

Враг оккупировал село и продвинулся на Донетчине и Запорожье

Аналитики DeepState обновили карту боевых действий вечером 29 сентября. По их данным, оккупанты продвинулись в Донецкой области и Запорожье.

Указывается, что враг, оккупировал село Полтавка в Донецкой области. (Сейчас в Генштабе ВСУ не подтверждали данной информации.)

Кроме этого, российские захватчики продвинулись вблизи Новоивановки, Полтавки и в Серебрянском лесничестве.

 