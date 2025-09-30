Просування російських військ на фронті: хронологія 1315 дня війни
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1315 днів. Кремлівські війська не полишають спроб захопити наші території та здійснювати терор. ЗСУ продовжують давати відсіч російським загарбникам.
Яка ситуація на фронті сьогодні, наслідки російських атак і головні новини 30 вересня, повідомляє 24 Канал.
Упродовж доби окупанти завдали 553 удари по 14 населених пунктах Запорізької області, інформував Іван Федоров, глава ОВА. Росіяни вночі атакували Україну ударними дронами. Відбій загрози застосування ворожих БпЛА по областях оголосили лише близько 6 ранку. Аналітики DeepState оновили мапу бойових дій увечері 29 вересня. За їхніми даними, окупанти просунулися на Донеччині та Запоріжжі. Вказується, що ворог, окупував село Полтавка на Донеччині. (Наразі в Генштабі ЗСУ не підтверджували даної інформації.) Крім цього, російські загарбники просунулися поблизу Новоіванівки, Полтавки та у Серебрянському лісництві.
Ворог окупував село та просунувся на Донеччині й Запоріжжі
