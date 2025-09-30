Укр Рус
24 Канал Новини України Просування російських військ на фронті: хронологія 1315 дня війни
30 вересня, 06:44
Просування російських військ на фронті: хронологія 1315 дня війни

Ірина Марціяш

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1315 днів. Кремлівські війська не полишають спроб захопити наші території та здійснювати терор. ЗСУ продовжують давати відсіч російським загарбникам.

Яка ситуація на фронті сьогодні, наслідки російських атак і головні новини 30 вересня, повідомляє 24 Канал.

07:01, 30 вересня

Упродовж доби окупанти завдали 553 удари по 14 населених пунктах Запорізької області, інформував Іван Федоров, глава ОВА.

05:55, 30 вересня

Росіяни вночі атакували Україну ударними дронами. Відбій загрози застосування ворожих БпЛА по областях оголосили лише близько 6 ранку.

01:05, 30 вересня

Ворог окупував село та просунувся на Донеччині й Запоріжжі

Аналітики DeepState оновили мапу бойових дій увечері 29 вересня. За їхніми даними, окупанти просунулися на Донеччині та Запоріжжі.

Вказується, що ворог, окупував село Полтавка на Донеччині. (Наразі в Генштабі ЗСУ не підтверджували даної інформації.)

Крім цього, російські загарбники просунулися поблизу Новоіванівки, Полтавки та у Серебрянському лісництві.

 