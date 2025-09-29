Таку заяву він зробив під час онлайн-виступу на відкритті Варшавського безпекового форуму у понеділок, 29 вересня, повідомляє 24 Канал.
Дивіться також Відомий український актор відверто про досвід зйомок із Зеленським: "Було видно, що це лідер"
Що каже Зеленський про територіальні поступки?
У президента України запитали, чи готовий він погодитися на територіальні поступки на користь Росії для закінчення війни. Відповідаючи на це, він сказав, що кордони України визначені її Конституцією і міжнародним правом.
Росія не малюватиме нові кордони в Україні,
– сказав він.
Володимир Зеленський висловив готовність до дипломатії, і предметом цього, на його думку, може стати поточна лінія фронту як основа для домовленостей про перемир’я та початком роботи над планом закінчення війни.
Детальніше про поступки або повернення територій
- Раніше Володимир Зеленський наголосив, що Україна ніколи не визнає окуповані території російськими. Водночас президент допустив певний компроміс, зокрема у разі неможливості зробити це силою.
- Водночас Дональд Трамп заявив, що зараз Україна за підтримки Європи та НАТО може повернути окуповані Росією землі. Він не виключив повернення територій, визнавши можливим навіть "йти далі".
- Водночас спецпредставник США Кіт Келлог заявляв, що Україні доведеться змиритися з реальністю, в якій Росія окупувала більшість Донбасу. Але це не означає юридичного визнання суверенітету Росії там.