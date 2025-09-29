Таку заяву він зробив під час онлайн-виступу на відкритті Варшавського безпекового форуму у понеділок, 29 вересня, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Відомий український актор відверто про досвід зйомок із Зеленським: "Було видно, що це лідер"

Що каже Зеленський про територіальні поступки?

У президента України запитали, чи готовий він погодитися на територіальні поступки на користь Росії для закінчення війни. Відповідаючи на це, він сказав, що кордони України визначені її Конституцією і міжнародним правом.

Росія не малюватиме нові кордони в Україні,

– сказав він.

Володимир Зеленський висловив готовність до дипломатії, і предметом цього, на його думку, може стати поточна лінія фронту як основа для домовленостей про перемир’я та початком роботи над планом закінчення війни.

Детальніше про поступки або повернення територій