Такое заявление он сделал во время онлайн-выступления на открытии Варшавского форума по безопасности в понедельник, 29 сентября, сообщает 24 Канал.

Что говорит Зеленский о территориальных уступках?

У президента Украины спросили, готов ли он согласиться на территориальные уступки в пользу России для окончания войны. Отвечая на это, он сказал, что границы Украины определены ее Конституцией и международным правом.

Россия не будет рисовать новые границы в Украине,

– сказал он.

Владимир Зеленский выразил готовность к дипломатии, и предметом этого, по его мнению, может стать текущая линия фронта как основа для договоренностей о перемирии и началом работы над планом окончания войны.

Подробнее об уступках или возвращении территорий