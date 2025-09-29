Такое заявление он сделал во время онлайн-выступления на открытии Варшавского форума по безопасности в понедельник, 29 сентября, сообщает 24 Канал.
Что говорит Зеленский о территориальных уступках?
У президента Украины спросили, готов ли он согласиться на территориальные уступки в пользу России для окончания войны. Отвечая на это, он сказал, что границы Украины определены ее Конституцией и международным правом.
Россия не будет рисовать новые границы в Украине,
– сказал он.
Владимир Зеленский выразил готовность к дипломатии, и предметом этого, по его мнению, может стать текущая линия фронта как основа для договоренностей о перемирии и началом работы над планом окончания войны.
Подробнее об уступках или возвращении территорий
- Ранее Владимир Зеленский отметил, что Украина никогда не признает оккупированные территории российскими. В то же время президент допустил определенный компромисс, в частности в случае невозможности сделать это силой.
- В то же время Дональд Трамп заявил, что сейчас Украина при поддержке Европы и НАТО может вернуть оккупированные Россией земли. Он не исключил возвращения территорий, признав возможным даже "идти дальше".
- В то же время спецпредставитель США Кит Келлог заявлял, что Украине придется смириться с реальностью, в которой Россия оккупировала большинство Донбасса. Но это не означает юридического признания суверенитета России там.