Яка ситуація на фронті сьогодні, наслідки російських атак та головні новини 30 вересня, повідомляє 24 Канал.
Росіяни вночі атакували Україну ударними дронами. Відбій загрози застосування ворожих БпЛА по областях оголосили лише близько 6 ранку. Аналітики DeepState оновили мапу бойових дій увечері 29 вересня. За їхніми даними, окупанти просунулися на Донеччині та Запоріжжі. Вказується, що ворог, окупував село Полтавка на Донеччині. (Наразі в Генштабі ЗСУ не підтверджували даної інформації.) Крім цього, російські загарбники просунулися поблизу Новоіванівки, Полтавки та у Серебрянському лісництві.
