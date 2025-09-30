Какая ситуация на фронте сегодня, последствия российских атак и главные новости 30 сентября, сообщает 24 Канал.
Россияне ночью атаковали Украину ударными дронами. Отбой угрозы применения вражеских БПЛА по областям объявили лишь около 6 утра. Аналитики DeepState обновили карту боевых действий вечером 29 сентября. По их данным, оккупанты продвинулись в Донецкой области и Запорожье. Указывается, что враг, оккупировал село Полтавка в Донецкой области. (Сейчас в Генштабе ВСУ не подтверждали данной информации.) Кроме этого, российские захватчики продвинулись вблизи Новоивановки, Полтавки и в Серебрянском лесничестве.
Враг оккупировал село и продвинулся на Донетчине и Запорожье
