Россия била ракетами и "Шахедами", взрывы в городах Украины: хронология 1382 дня войны

01:33, 06 декабря

Воздушную тревогу в Киеве объявили в 00:29 6 декабря. Сначала она была связана с угрозой ударов "Шахедами". Впоследствии добавилась угроза из-за взлета вражеского МиГ-31К.

Около 01:31 в столице прозвучали первые взрывы. Как сообщил Тимур Ткаченко, они связаны с работой ПВО.