Росія била ракетами і "Шахедами", вибухи в містах України: хронологія 1382 дня війни
Росія вночі 6 грудня вкотре атакувала територію нашої країни. Наші захисники дають противнику відсіч по всій лінії фронту, а сили ППО відбивають атаки з повітря.
Яка ситуація на фронті сьогодні, наслідки російських атак та головні новини 6 грудня, повідомляє 24 Канал.
Львівську область атакують БпЛА, чутно вибухи Вибухи прогриміли у Вінницькій області. Як повідомили в Укрзалізниці, під масованим ударом ворога опинилась залізнична інфраструктура Фастова. Внаслідок атаки залізничники оперативно змінюють маршрути пасажирських поїздів, що мали проходити через місто вночі. Вибухи прогриміли на Одещині. Росія застосувала балістику. Повітряну тривогу у Києві оголосили о 00:29 6 грудня. Спочатку вона була пов'язана із загрозою ударів "Шахедами". Згодом додалась загроза через зліт ворожого МіГ-31К. Близько 01:31 у столиці пролунали перші вибухи. Як повідомив Тимур Ткаченко, вони пов'язані із роботою ППО. Повідомлення про перші вибухи з'явилося у місцевих каналах о 01:12. А ближче до 01:30 з окупованого Криму ворог атакував Дніпро балістичними ракетами. І знову пролунали вибухи. У Чернігові прогримів вибух. Регіон атакують ворожі дрони.
