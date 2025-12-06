Росія била ракетами і "Шахедами", вибухи в містах України: хронологія 1382 дня війни

Росія вночі 6 грудня вкотре атакувала територію нашої країни. Наші захисники дають противнику відсіч по всій лінії фронту, а сили ППО відбивають атаки з повітря.

Яка ситуація на фронті сьогодні, наслідки російських атак та головні новини 6 грудня, повідомляє 24 Канал.

