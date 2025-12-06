Укр Рус
6 грудня, 07:39
Росія била ракетами і "Шахедами", вибухи в містах України: хронологія 1382 дня війни

Ірина Марціяш

Росія вночі 6 грудня вкотре атакувала територію нашої країни. Наші захисники дають противнику відсіч по всій лінії фронту, а сили ППО відбивають атаки з повітря.

Яка ситуація на фронті сьогодні, наслідки російських атак та головні новини 6 грудня, повідомляє 24 Канал.

05:41, 06 грудня

Львівську область атакують БпЛА, чутно вибухи

04:17, 06 грудня

Вибухи прогриміли у Вінницькій області.

02:23, 06 грудня

Ворог масовано вдарив по залізничній інфраструктурі Фастова

Як повідомили в Укрзалізниці, під масованим ударом ворога опинилась залізнична інфраструктура Фастова.

Внаслідок атаки залізничники оперативно змінюють маршрути пасажирських поїздів, що мали проходити через місто вночі.

01:36, 06 грудня

Вибухи прогриміли на Одещині. Росія застосувала балістику.

01:33, 06 грудня

У Києві пролунала низка вибухів

Повітряну тривогу у Києві оголосили о 00:29 6 грудня. Спочатку вона була пов'язана із загрозою ударів "Шахедами". Згодом додалась загроза через зліт ворожого МіГ-31К.

Близько 01:31 у столиці пролунали перші вибухи. Як повідомив Тимур Ткаченко, вони пов'язані із роботою ППО.

01:15, 06 грудня

Вибухи чутно у Дніпрі

Повідомлення про перші вибухи з'явилося у місцевих каналах о 01:12. 

А ближче до 01:30 з окупованого Криму ворог атакував Дніпро балістичними ракетами. І знову пролунали вибухи.

00:19, 06 грудня

У Чернігові прогримів вибух. Регіон атакують ворожі дрони.

 