Удар по Чернигову и атака БпЛА в Ленинградской области России: хронология 1319 дня войны
Полномасштабное вторжение в Украину продолжается уже 1319-й день.
О главных новостях фронта, международных событиях и последствиях вражеских атак рассказывает 24 Канал.
Что происходило 4 октября?
Дроны ударили по Ленинградской области России
Ударные беспилотники атаковали стратегические объекты россиян.
В частности, говорится о нефтеперерабатывающем заводе в городе Кириши и, вероятно, энергетические подстанции.
В Чернигове прогремели взрывы из-за атаки БпЛА
Ночью после объявления тревоги и угрозы вражеских дронов в городе раздались взрывы.
Позже сообщили о возникновении пожаров на месте попаданий.