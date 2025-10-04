Укр Рус
4 октября, 06:26
2

Удар по Чернигову и атака БпЛА в Ленинградской области России: хронология 1319 дня войны

Татьяна Бабич

Полномасштабное вторжение в Украину продолжается уже 1319-й день. Российские войска пытаются захватить украинские земли и терроризируют мирные города ударами по критической и гражданской инфраструктуре. Однако Силы обороны дают достойный отпор оккупантам на фронте.

О главных новостях фронта, международных событиях и последствиях вражеских атак рассказывает 24 Канал.

Что происходило 4 октября?

 
06:27, 04 октября

Дроны ударили по Ленинградской области России

Ударные беспилотники атаковали стратегические объекты россиян.

В частности, говорится о нефтеперерабатывающем заводе в городе Кириши и, вероятно, энергетические подстанции.

06:22, 04 октября

В Чернигове прогремели взрывы из-за атаки БпЛА

Ночью после объявления тревоги и угрозы вражеских дронов в городе раздались взрывы.

Позже сообщили о возникновении пожаров на месте попаданий.