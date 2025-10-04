Полномасштабное вторжение в Украину продолжается уже 1319-й день. Российские войска пытаются захватить украинские земли и терроризируют мирные города ударами по критической и гражданской инфраструктуре. Однако Силы обороны дают достойный отпор оккупантам на фронте.

О главных новостях фронта, международных событиях и последствиях вражеских атак рассказывает 24 Канал. Читайте также Офицер ВСУ ответил, что вдвое замедлило темпы продвижения россиян в сентябре Что происходило 4 октября? 06:27, 04 октября Дроны ударили по Ленинградской области России Ударные беспилотники атаковали стратегические объекты россиян. В частности, говорится о нефтеперерабатывающем заводе в городе Кириши и, вероятно, энергетические подстанции. 06:22, 04 октября В Чернигове прогремели взрывы из-за атаки БпЛА Ночью после объявления тревоги и угрозы вражеских дронов в городе раздались взрывы. Позже сообщили о возникновении пожаров на месте попаданий.