Повномасштабне вторгнення в Україну продовжується вже 1319-й день. Російські війська намагаються захопити українські землі та тероризують мирні міста ударами по критичній та цивільній інфраструктурі. Однак Сили оборони дають гідну відсіч окупантам на фронті.

Про головні новини фронту, міжнародні події та наслідки ворожих атак розповідає 24 Канал. Читайте також Офіцер ЗСУ відповів, що вдвічі сповільнило темпи просування росіян у вересні Що відбувалося 4 жовтня? 06:27, 04 жовтня Дрони вдарили по Ленінградській області Росії Ударні безпілотники атакували стратегічні об'єкти росіян. Зокрема, мовиться про нафтопереробний завод у місті Кіриші та, ймовірно, енергетичні підстанції. 06:22, 04 жовтня У Чернігові прогриміли вибухи через атаку БпЛА Вночі після оголошення тривоги й загрози ворожих дронів у місті пролунали вибухи. Пізніше повідомили про виникнення пожеж на місці влучань.