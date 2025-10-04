О главных новостях фронта, международных событиях и последствиях вражеских атак рассказывает 24 Канал.

Что происходило 4 октября?

06:27, 4 октября

Дроны ударили по Ленинградской области России

Ударные беспилотники атаковали стратегические объекты россиян.

В частности, говорится о нефтеперерабатывающем заводе в городе Кириши и, вероятно, энергетические подстанции.

06:22, 4 октября

В Чернигове прогремели взрывы из-за атаки БпЛА

Ночью после объявления тревоги и угрозы вражеских дронов в городе раздались взрывы.

Позже сообщили о возникновении пожаров на месте попаданий.