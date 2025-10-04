Полномасштабное вторжение в Украину продолжается уже 1319-й день. Российские войска пытаются захватить украинские земли и терроризируют мирные города ударами по критической и гражданской инфраструктуре. Однако Силы обороны дают достойный отпор оккупантам на фронте.