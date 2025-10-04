Про головні новини фронту, міжнародні події та наслідки ворожих атак розповідає 24 Канал.

Що відбувалося 4 жовтня?

06:27, 4 жовтня

Дрони вдарили по Ленінградській області Росії

Ударні безпілотники атакували стратегічні об'єкти росіян.

Зокрема, мовиться про нафтопереробний завод у місті Кіриші та, ймовірно, енергетичні підстанції.

06:22, 4 жовтня

У Чернігові прогриміли вибухи через атаку БпЛА

Вночі після оголошення тривоги й загрози ворожих дронів у місті пролунали вибухи.

Пізніше повідомили про виникнення пожеж на місці влучань.