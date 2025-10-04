Про головні новини фронту, міжнародні події та наслідки ворожих атак розповідає 24 Канал.
Читайте також Офіцер ЗСУ відповів, що вдвічі сповільнило темпи просування росіян у вересні
Що відбувалося 4 жовтня?
Ударні безпілотники атакували стратегічні об'єкти росіян. Зокрема, мовиться про нафтопереробний завод у місті Кіриші та, ймовірно, енергетичні підстанції. Вночі після оголошення тривоги й загрози ворожих дронів у місті пролунали вибухи. Пізніше повідомили про виникнення пожеж на місці влучань.
Дрони вдарили по Ленінградській області Росії
У Чернігові прогриміли вибухи через атаку БпЛА
Ударні безпілотники атакували стратегічні об'єкти росіян.
Зокрема, мовиться про нафтопереробний завод у місті Кіриші та, ймовірно, енергетичні підстанції.
Вночі після оголошення тривоги й загрози ворожих дронів у місті пролунали вибухи.
Пізніше повідомили про виникнення пожеж на місці влучань.