Страна-агрессор Россия в очередной раз атаковала дронами и ракетами территорию Украины. Наши защитники дают противнику отпор по всей линии фронта, а силы ПВО отражают атаки с воздуха.

О последствиях российских атак, ситуацию на фронте и международной арене, главные новости 21 августа, сообщает 24 Канал.

