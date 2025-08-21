Країна-агресорка Росія вкотре атакувала дронами та ракетами територію України. Наші захисники дають противнику відсіч по всій лінії фронту, а сили ППО відбивають атаки з повітря.

Про наслідки російських атак, ситуацію на фронті та міжнародній арені, головні новини 21 серпня, повідомляє 24 Канал.

