Про наслідки російських атак, ситуацію на фронті та міжнародній арені, головні новини 21 серпня, повідомляє 24 Канал.
Дивіться також Росія масовано атакує Україну ракетами та "Шахедами": де чули вибухи та які наслідки
В Закарпатській ОВА повідомили, що ворог бив крилатими ракетами по одному з підприємств на Мукачівщині. Внаслідок удару зруйновано складські приміщення, зайнялася пожежа. Станом на 7 годину ранку триває рятувальна операція. На місці працюють співробітники екстрених служб та правоохоронці. 12 людей зазнали травми різної складності. Андрій Садовий, мер Львова, повідомив, що підтверджена інформація, що одна людина загинула. Внаслідок атаки двоє постраждалих. Один чоловік перебуває у важкому стані, зараз у операційній. Ворог здійснив комбіновану атаку дронами та ракетами. Очільник ОВА Іван Федоров повідомив, що є пошкодження на кількох обʼєктах промислової інфраструктури. Вибуховою хвилею понівечило й будинки поруч - в них вибиті вікна. Комунальні служби вже працюють на місцях атаки. Попередньо, минулося без постраждалих. У Львові пролунала серія вибухів – місто під ракетною атакою Уночі російська армія завдала удару по Сумах. Вибух у місті чули близько 05:15. Моніторингові канали повідомили про ракетну атаку. Жителі Львова почули вибух. Місцева влада повідомила про роботу ППО. Також дрони атакували і Луцьк. У ніч на 21 серпня безпілотники атакували Новошахтинський нафтопереробний завод у Ростовській області. План, який пропонує Мелоні, визнає, що членство України в НАТО "не розглядається". Однак пропонує механізм колективної допомоги як "наступний найкращий варіант", на думку співрозмовників видання, знайомі з обговореннями. Після опівночі у Чернігові прогриміли вибухи. Зокрема, їх чули близько 00:44. Повітряні сили попереджали про ворожі дрони.
