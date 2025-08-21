Про наслідки російських атак, ситуацію на фронті та міжнародній арені, головні новини 21 серпня, повідомляє 24 Канал.

08:31, 21 серпня

Росія атакувала Закарпаття

В Закарпатській ОВА повідомили, що ворог бив крилатими ракетами по одному з підприємств на Мукачівщині.

Внаслідок удару зруйновано складські приміщення, зайнялася пожежа.

Станом на 7 годину ранку триває рятувальна операція. На місці працюють співробітники екстрених служб та правоохоронці. 12 людей зазнали травми різної складності.

08:18, 21 серпня

Втрати ворога на 21 серпня

  • Особового складу – близько 1 073 530 (+830) осіб;
  • танків – 11 120 (+1);
  • бойових броньованих машин – 23 157 (+5);
  • артилерійських систем – 31 789 (+41);
  • РСЗВ – 1 471 (+1);
  • засобів ППО – 1 209 (+1);
  • літаків – 422 (+0);
  • гелікоптерів – 340 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 52 469 (+315);
  • крилатих ракет – 3 565 (+0);
  • кораблів/катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 59 316 (+114);
  • спеціальної техніки – 3 944 (+1).
08:18, 21 серпня

Андрій Садовий, мер Львова, повідомив, що підтверджена інформація, що одна людина загинула.

Внаслідок атаки двоє постраждалих. Один чоловік перебуває у важкому стані, зараз у операційній.

07:23, 21 серпня

Атака по Львову

Ворог здійснив комбіновану атаку дронами та ракетами.

Мер міста інформував, що попередньо є постраждалі. Вибуховою хвилею пошкоджено десятки будинків: вікна та дахи.

07:18, 21 серпня

Ворог завдав по Запоріжжю два удари

Очільник ОВА Іван Федоров повідомив, що є пошкодження на кількох обʼєктах промислової інфраструктури.

Вибуховою хвилею понівечило й будинки поруч - в них вибиті вікна. Комунальні служби вже працюють на місцях атаки.

Попередньо, минулося без постраждалих.

06:16, 21 серпня

У Львові пролунала серія вибухів – місто під ракетною атакою

05:16, 21 серпня

Уночі російська армія завдала удару по Сумах. Вибух у місті чули близько 05:15. Моніторингові канали повідомили про ракетну атаку.

04:31, 21 серпня

Жителі Львова почули вибух. Місцева влада повідомила про роботу ППО. Також дрони атакували і Луцьк.

02:17, 21 серпня

У ніч на 21 серпня безпілотники атакували Новошахтинський нафтопереробний завод у Ростовській області.

00:50, 21 серпня

Мелоні пропонує надати Україні колективні гарантії безпеки, але без вступу в НАТО, – Bloomberg

План, який пропонує Мелоні, визнає, що членство України в НАТО "не розглядається". Однак пропонує механізм колективної допомоги як "наступний найкращий варіант", на думку співрозмовників видання, знайомі з обговореннями.

00:45, 21 серпня

Після опівночі у Чернігові прогриміли вибухи. Зокрема, їх чули близько 00:44. Повітряні сили попереджали про ворожі дрони.