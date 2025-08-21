О последствиях российских атак, ситуацию на фронте и международной арене, главные новости 21 августа, сообщает 24 Канал.
В Закарпатской ОВА сообщили, что враг бил крылатыми ракетами по одному из предприятий на Мукачевщине. В результате удара разрушены складские помещения, занялся пожар. По состоянию на 7 часов утра продолжается спасательная операция. На месте работают сотрудники экстренных служб и правоохранители. 12 человек получили травмы различной сложности. Андрей Садовый, мэр Львова, сообщил, что подтверждена информация, что один человек погиб. В результате атаки двое пострадавших. Один человек находится в тяжелом состоянии, сейчас в операционной. Враг совершил комбинированную атаку дронами и ракетами. Глава ОГА Иван Федоров сообщил, что есть повреждения на нескольких объектах промышленной инфраструктуры. Взрывной волной изуродовало и дома рядом - в них выбиты окна. Коммунальные службы уже работают на местах атаки. Предварительно, обошлось без пострадавших. Во Львове прогремела серия взрывов – город под ракетной атакой Ночью российская армия нанесла удар по Сумах. Взрыв в городе слышали около 05:15. Мониторинговые каналы сообщили о ракетной атаке. Жители Львова услышали взрыв. Местные власти сообщили о работе ПВО. Также дроны атаковали и Луцк. В ночь на 21 августа беспилотники атаковали Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области. План, который предлагает Мелони, признает, что членство Украины в НАТО "не рассматривается". Однако предлагает механизм коллективной помощи как "следующий наилучший вариант", по мнению собеседников издания, знакомых с обсуждениями. После полуночи в Чернигове прогремели взрывы. В частности, их слышали около 00:44. Воздушные силы предупреждали о вражеских дронах.
