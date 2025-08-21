О последствиях российских атак, ситуацию на фронте и международной арене, главные новости 21 августа, сообщает 24 Канал.

Смотрите также Россия массированно атакует Украину ракетами и "Шахедами": где слышали взрывы и какие последствия

08:31, 21 августа

Россия атаковала Закарпатье

В Закарпатской ОВА сообщили, что враг бил крылатыми ракетами по одному из предприятий на Мукачевщине.

В результате удара разрушены складские помещения, занялся пожар.

По состоянию на 7 часов утра продолжается спасательная операция. На месте работают сотрудники экстренных служб и правоохранители. 12 человек получили травмы различной сложности.

08:18, 21 августа

Потери врага на 21 августа

  • Личного состава – около 1 073 530 (+830) человек;
  • танков – 11 120 (+1);
  • боевых бронированных машин – 23 157 (+5);
  • артиллерийских систем – 31 789 (+41);
  • РСЗО – 1 471 (+1);
  • средств ПВО – 1 209 (+1);
  • самолетов – 422 (+0);
  • вертолетов – 340 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 52 469 (+315);
  • крылатых ракет – 3 565 (+0);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 59 316 (+114);
  • специальной техники – 3 944 (+1).
08:18, 21 августа

Андрей Садовый, мэр Львова, сообщил, что подтверждена информация, что один человек погиб.

В результате атаки двое пострадавших. Один человек находится в тяжелом состоянии, сейчас в операционной.

07:23, 21 августа

Атака по Львову

Враг совершил комбинированную атаку дронами и ракетами.

Мэр города информировал, что предварительно есть пострадавшие. Взрывной волной повреждены десятки домов: окна и крыши.

07:18, 21 августа

Враг нанес по Запорожью два удара

Глава ОГА Иван Федоров сообщил, что есть повреждения на нескольких объектах промышленной инфраструктуры.

Взрывной волной изуродовало и дома рядом - в них выбиты окна. Коммунальные службы уже работают на местах атаки.

Предварительно, обошлось без пострадавших.

06:16, 21 августа

Во Львове прогремела серия взрывов – город под ракетной атакой

05:16, 21 августа

Ночью российская армия нанесла удар по Сумах. Взрыв в городе слышали около 05:15. Мониторинговые каналы сообщили о ракетной атаке.

04:31, 21 августа

Жители Львова услышали взрыв. Местные власти сообщили о работе ПВО. Также дроны атаковали и Луцк.

02:17, 21 августа

В ночь на 21 августа беспилотники атаковали Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области.

00:50, 21 августа

Мелони предлагает предоставить Украине коллективные гарантии безопасности, но без вступления в НАТО, – Bloomberg

План, который предлагает Мелони, признает, что членство Украины в НАТО "не рассматривается". Однако предлагает механизм коллективной помощи как "следующий наилучший вариант", по мнению собеседников издания, знакомых с обсуждениями.

00:45, 21 августа

После полуночи в Чернигове прогремели взрывы. В частности, их слышали около 00:44. Воздушные силы предупреждали о вражеских дронах.