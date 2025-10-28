Проблемный Орбан, испуганная Россия и сколько еще будет продолжаться война: главное из заявлений Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с журналистами. Он рассказал о ситуации на фронте, в частности в Покровске, и о состоянии дел на международной арене.

О главных заявлениях Зеленского на встрече с журналистами рассказывает 24 Канал.

Смотрите также Путин отдал приказ захватить Покровск, – The Financial Times

Что Зеленский рассказал журналистам?