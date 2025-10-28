Проблемний Орбан, перелякана Росія та скільки ще триватиме війна: головне із заяв Зеленського
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з журналістами. Він розповів про ситуацію на фронті, зокрема у Покровську, та про стан справ на міжнародній арені.
Про головні заяви Зеленського на зустрічі з журналістами розповідає 24 Канал.
Що Зеленський розповів журналістам?
Після запровадження санкцій вони відправляють Дмітрієва до США, Лавров виходить, всі вони кажуть, що "томагавків" вони начебто не бояться, санкцій вони начебто не бояться. Дмітрієв приїхав в Америку, бігає там по всіх каналах, де його ще приймають, і кричить – "ми нічого не боїмося". Насправді, вони бояться всього цього,
"Коли ми в Парижі говорили з паном Віткоффом, я сказав, що питання не в Угорщині, а в лідері Угорщини – він все блокує Україні. Якщо будуть результати, Бог з ним, – хай перемовини відбудуться де завгодно. Якщо це буде умова тристоронньої зустрічі, а значить ми вийдемо з якимось позитивним фіналом для України, передусім щодо закінчення війни, то Бог з ним, – хай він заробляє свої бенефіти. Наше завдання – це закінчення війни. Тут сигнал про те, що ми не знаємо в якому форматі буде зустріч. Це по-перше. По-друге, Орбан не демонструє ніякого позитиву щодо України. По-третє – ми вже мали недієздатний Будапештський меморандум. Тобто не дуже віриш в чистоту цієї угоди. Але якщо тристороння зустріч і про закінчення війни, то ми готові – все одно де", – зазначив глава держави.
В нещодавньому інтерв'ю прем'єр Польщі Дональд Туск розповів, що в останній розмові із Володимиром Зеленським, той йому сказав, що Україна готова воювати ще 2 – 3 роки. Президент пояснив журналістам, звідки узялися ці цифри.
"В них така в голові програма – 2 – 3 роки. Давайте акцептуємо, що 2 – 3 роки ми будемо стабільно допомагати з фінансами Україні. Війна може закінчитись раніше, але все одно потрібні гроші на відновлення. І потрібно, щоб військовий знав, що у нього є заробітна плата. Тому що повернеться Путін знову з агресією чи не повернеться після того, як ця війна закінчиться, – ми наразі знаємо. І тому це важливо зрозуміти – якою буде стабільна підтримка України з боку партнерів",
Для Путіна найнебезпечніше у ситуації з "російськими" активами те, що Європа фактично подасть йому сигнал: продовжувати війну на виснаження України більше не має сенсу, бо фінансово Україна не впаде. Йдеться не про готовність чи неготовність воювати, а про те, що Захід показав чітку позицію – Україну продовжать підтримувати і фінансувати, скільки буде потрібно. Це означає, що Росія не отримає переваги, і сенс у продовженні війни для неї зникає.
Глава держави сумнівається, що очільник Кремля захоче з ним зустрічатися. Путіну домовленість між Росією та Україною не потрібна.
Сам президент каже, що йому байдуже, у якому форматі закінчувати війну. Головне – щоб це не робили без України.
Володимир Зеленський допустив варіант, коли Трамп спершу зустрічається із Путіним, а потім із ним, аби узгодити позиції сторін. Однак в жодному разі лідери США та Росії не повинні домовлятися про долю України у неї за спиною.
Для чого Президенту Трампу домовлятися про щось з Путіним, без врахування нашої позиції? Хто сказав, що потім ми цю позицію приймемо? Тобто це не вигідно,
Опалення закладів соціальної сфери в частині громад вже почалося, але офіційно опалення має бути з 28 числа,
Ми вдячні за ці санкції президенту США – "Роснєфть" та "Лукойл" і ще різні дочірні підприємства. Те, що зробив президент Трамп – вдарив дійсно дієвими санкціями по "рускіх",
Очікується, що Росія таким чином втрачатиме 5 мільярдів доларів щомісяця.
Він також відзначив дії Франції, яка почала зупиняти танкери "тіньового флоту" Росії.
Зеленський заявив, що платформа щодо винищувачів Gripen відкриває Швеція. Також Сполучені Штати Америки мають підтримати відповідне рішення.
Він пояснив чому Україна обрала "Гріпен" як одну з основних платформ майбутньої бойової авіації.
"Обслуговування "Гріпена" – найдешевше, бо найменша кількість людей має бути залучена. Для нашого пілота з фахом і досвідом – це не півтора роки навчання, як, наприклад, у нас було з F-16, а 6 місяців. Всі льотно-посадкові технічні можливості у "Гріпенів" теж вигідні, ви знаєте – вони можуть злітати і сідати на траси. Також важливо, що "Гріпени" зручні в питанні застосування зброї", – розповів президент.
Україна обрала для себе F-16, Gripen і Rafale.
Швеція поставить Україні 150 нових Gripen.
Головне питання – ми домовились про локалізацію “Гріпена”. Я вважаю, що це історична домовленість,
Майбутній флот української авіації повинен скласти 250 сучасних бойових літаків.
Ми знайшли гроші – близько 70% від того, що нам потрібно на імпорт газу,
Україна підписує трирічні контракти з ключовим виробниками. Зараз орієнтир саме на довгострокові контракти. Із 57 головних контрактів підписано 26. До кінця року повинні все підписати.
Президент додав, що контролюватиме виконання цього плану.
На Новопавлівському напрямку бої ведуться в 6 населених пунктах. Раніше їх було 4, а до того 8, тобто ситуація залишається сталою. Українським оборонцям вдається не допускати розширення проблем на цьому напрямку.
На Сумському напрямку українські сили просунулися на 700 метрів.
На інших напрямках ситуація залишається стабільною, ворог успіхів не має. Росія застосовувала свої ССО, але вони були знищені, розповів Зеленський.
Президент повідомив, що українські сили нарощують угрупування у Покровську для захисту міста. Наразі близько 200 росіян проникли у Покровськ. Їх фіксують за допомогою дронів.
Їх знищують одразу після того як знаходять або як ті відкривають вогонь, видаючи своє розташування.
Покровськ на сьогодні – головна ціль росіян. Вони дуже хотіли, щоб однією з основних цілей був Куп'янськ. Але там вони не мають на сьогодні таких можливостей,
Він підкреслив, що Покровськ фігурував в усіх планах та наказах росіян. Місто хотіли окупувати ще рік тому.
"На мій погляд, такого результату, який вони можуть “продати” американцям, у них немає. Вони ж їм показують карти уже з захопленим Покровськом, розказують, як вони на Дніпровщині стоять, як вони захопили 90% сходу України. Це просто брехня", – зазначив він.
Зеленський вважає, що захоплення Покровська Росії потрібне лише для яскравих пропагандистських заголовків про те, що Україна втрачатиме території й надалі, тому вона нібито повинна вийти зі сходу. Втім, утримування міста силами України доводить світові, "що вони брешуть і що треба і варто продовжувати допомагати Україні".