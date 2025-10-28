Проблемний Орбан, перелякана Росія та скільки ще триватиме війна: головне із заяв Зеленського

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з журналістами. Він розповів про ситуацію на фронті, зокрема у Покровську, та про стан справ на міжнародній арені.

Про головні заяви Зеленського на зустрічі з журналістами розповідає 24 Канал.

Дивіться також Путін віддав наказ захопити Покровськ, – The Financial Times

Що Зеленський розповів журналістам?