Бойцы подразделения "Братство" из состава "Спецподразделения Тимура" ГУР МО остановили прорыв оккупантов к границам Днепропетровской области. Враг пытался инфильтрироваться в ряды Сил обороны.

Затем оккупанты должны были занять огневые позиции. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГУР МО Украины.

Как ГУР остановили прорыв оккупантов в Днепропетровскую область?

Бойцы подразделения "Братство" из состава "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины сорвали планы московитов прорваться к границам Днепропетровской области.

Малыми группами россияне хотели пройти за линию соприкосновения и занять огневые позиции в зданиях. Там они бы накапливали силы для дальнейшей атаки на украинские позиции.

По вражеским укрытиям ударили дронами.

ГУР ликвидирует оккупантов, которые хотели прорваться к границам Днепропетровщины: смотрите видео

Что известно о ситуации на фронте?