Ночная атака "Шахедами", массированный обстрел Сумской области: хронология 1324 дня войны
Продолжается 1324 день войны России против Украины. Враг продолжает террор мирного населения и попытки продвигаться на фронте.
Россия в частности усиливает атаки по энергетической инфраструктуре. О главных событиях дня в Украине, и ходе боевых действий на фронте – рассказывает 24 Канал.
По данным мониторинговых каналов, в сторону Одессы с моря двигалось около десятка вражеских дронов. Также более 10 БпЛА двигались в сторону Черноморска. В области слышали взрывы. Поздно вечером 8 октября в Сумской ОГА сообщили, что с ночи регион – под массированными вражескими ударами. Под ударами противника оказались Степановская, Сумская, Белопольская, Великописаревская, Камышанская и Николаевская сельская общины. Вследствие вражеских действий есть жертвы. В частности, погибли: 40-летний мужчина – в Николаевской общине, 65-летний мужчина – в Великописаревской и 66-летний мужчина – в Белопольской общинах. Известно, что есть пострадавшие, среди которых 47-летний и 52-летний мужчины. Им оказывают медицинскую помощь. Также в результате атак врага есть разрушения и повреждения гражданской инфраструктуры. Впоследствии в МВА добавили, что с 22:30 враг снова атаковал город примерно 5 беспилотниками. Попадания пришлись не на жилой сектор, информация о пострадавших не поступала.
