Укр Рус
24 Канал Новини України Нічна атака "Шахедами", масований обстріл Сум: хронологія 1324 дня війни
9 жовтня, 06:38
5

Нічна атака "Шахедами", масований обстріл Сумщини: хронологія 1324 дня війни

Сергій Попович

Триває 1324 день війни Росії проти України. Ворог продовжує терор мирного наслення та спроби просуватися на фронті.

Росія зокрема посилює атаки по енергетичній інфраструктурі. Про головні події дня в Україні, та перебіг бойових дій на фронті – розповідає 24 Канал.

Дивіться також Сумщина – під масованими ударами: атакують десятки БпЛА та КАБи, є загиблі 

 

06:32, 09 жовтня

Росіяни атакували дронами Одещину

За даними моніторингових каналів, в бік Одеси з моря рухалося близько десятка ворожих дронів. Також понад 10 БпЛА рухалися в сторону Чорноморська.

В області чули вибухи.

06:31, 09 жовтня

Сумщину атакували десятки БпЛА та КАБи, є загиблі

Пізно ввечері 8 жовтня в Сумській ОВА повідомили, що із ночі регіон – під масованими ворожими ударами.

Під ударами противника опинилися Степанівська, Сумська, Білопільська, Великописарівська, Комишанська та Миколаївська сільська громади.

Внаслідок ворожих дій є жертви. Зокрема, загинули: 40-річний чоловік – у Миколаївській громаді, 65-річний чоловік – у Великописарівській та 66-річний чоловік – у Білопільській громадах.

Відомо, що є постраждалі, серед яких 47-річний та 52-річний чоловіки. Їм надають медичну допомогу.

Також внаслідок атак ворога є руйнування та пошкодження цивільної інфраструктури.

Згодом у МВА додали, що з 22:30 ворог знову атакував місто приблизно 5 безпілотниками. Влучання припали не на житловий сектор, інформація про постраждалих не надходила.