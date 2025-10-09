Нічна атака "Шахедами", масований обстріл Сумщини: хронологія 1324 дня війни
Триває 1324 день війни Росії проти України. Ворог продовжує терор мирного наслення та спроби просуватися на фронті.
Росія зокрема посилює атаки по енергетичній інфраструктурі. Про головні події дня в Україні, та перебіг бойових дій на фронті – розповідає 24 Канал.
За даними моніторингових каналів, в бік Одеси з моря рухалося близько десятка ворожих дронів. Також понад 10 БпЛА рухалися в сторону Чорноморська. В області чули вибухи. Пізно ввечері 8 жовтня в Сумській ОВА повідомили, що із ночі регіон – під масованими ворожими ударами. Під ударами противника опинилися Степанівська, Сумська, Білопільська, Великописарівська, Комишанська та Миколаївська сільська громади. Внаслідок ворожих дій є жертви. Зокрема, загинули: 40-річний чоловік – у Миколаївській громаді, 65-річний чоловік – у Великописарівській та 66-річний чоловік – у Білопільській громадах. Відомо, що є постраждалі, серед яких 47-річний та 52-річний чоловіки. Їм надають медичну допомогу. Також внаслідок атак ворога є руйнування та пошкодження цивільної інфраструктури. Згодом у МВА додали, що з 22:30 ворог знову атакував місто приблизно 5 безпілотниками. Влучання припали не на житловий сектор, інформація про постраждалих не надходила.
