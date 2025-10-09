Росія зокрема посилює атаки по енергетичній інфраструктурі. Про головні події дня в Україні, та перебіг бойових дій на фронті – розповідає 24 Канал.
За даними моніторингових каналів, в бік Одеси з моря рухалося близько десятка ворожих дронів. Також понад 10 БпЛА рухалися в сторону Чорноморська. В області чули вибухи. Пізно ввечері 8 жовтня в Сумській ОВА повідомили, що із ночі регіон – під масованими ворожими ударами. Під ударами противника опинилися Степанівська, Сумська, Білопільська, Великописарівська, Комишанська та Миколаївська сільська громади. Внаслідок ворожих дій є жертви. Зокрема, загинули: 40-річний чоловік – у Миколаївській громаді, 65-річний чоловік – у Великописарівській та 66-річний чоловік – у Білопільській громадах. Відомо, що є постраждалі, серед яких 47-річний та 52-річний чоловіки. Їм надають медичну допомогу. Також внаслідок атак ворога є руйнування та пошкодження цивільної інфраструктури. Згодом у МВА додали, що з 22:30 ворог знову атакував місто приблизно 5 безпілотниками. Влучання припали не на житловий сектор, інформація про постраждалих не надходила.
Росіяни атакували дронами Одещину
Сумщину атакували десятки БпЛА та КАБи, є загиблі
За даними моніторингових каналів, в бік Одеси з моря рухалося близько десятка ворожих дронів. Також понад 10 БпЛА рухалися в сторону Чорноморська.
В області чули вибухи.
Пізно ввечері 8 жовтня в Сумській ОВА повідомили, що із ночі регіон – під масованими ворожими ударами.
Під ударами противника опинилися Степанівська, Сумська, Білопільська, Великописарівська, Комишанська та Миколаївська сільська громади.
Внаслідок ворожих дій є жертви. Зокрема, загинули: 40-річний чоловік – у Миколаївській громаді, 65-річний чоловік – у Великописарівській та 66-річний чоловік – у Білопільській громадах.
Відомо, що є постраждалі, серед яких 47-річний та 52-річний чоловіки. Їм надають медичну допомогу.
Також внаслідок атак ворога є руйнування та пошкодження цивільної інфраструктури.
Згодом у МВА додали, що з 22:30 ворог знову атакував місто приблизно 5 безпілотниками. Влучання припали не на житловий сектор, інформація про постраждалих не надходила.