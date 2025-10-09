Росія зокрема посилює атаки по енергетичній інфраструктурі. Про головні події дня в Україні, та перебіг бойових дій на фронті – розповідає 24 Канал.

06:32, 9 жовтня

Росіяни атакували дронами Одещину

За даними моніторингових каналів, в бік Одеси з моря рухалося близько десятка ворожих дронів. Також понад 10 БпЛА рухалися в сторону Чорноморська.

В області чули вибухи.

06:31, 9 жовтня

Сумщину атакували десятки БпЛА та КАБи, є загиблі

Пізно ввечері 8 жовтня в Сумській ОВА повідомили, що із ночі регіон – під масованими ворожими ударами.

Під ударами противника опинилися Степанівська, Сумська, Білопільська, Великописарівська, Комишанська та Миколаївська сільська громади.

Внаслідок ворожих дій є жертви. Зокрема, загинули: 40-річний чоловік – у Миколаївській громаді, 65-річний чоловік – у Великописарівській та 66-річний чоловік – у Білопільській громадах.

Відомо, що є постраждалі, серед яких 47-річний та 52-річний чоловіки. Їм надають медичну допомогу.

Також внаслідок атак ворога є руйнування та пошкодження цивільної інфраструктури.

Згодом у МВА додали, що з 22:30 ворог знову атакував місто приблизно 5 безпілотниками. Влучання припали не на житловий сектор, інформація про постраждалих не надходила.