Россия в частности усиливает атаки по энергетической инфраструктуре. О главных событиях дня в Украине, и ходе боевых действий на фронте – рассказывает 24 Канал.

06:32, 9 октября

Россияне атаковали дронами Одесскую область

По данным мониторинговых каналов, в сторону Одессы с моря двигалось около десятка вражеских дронов. Также более 10 БпЛА двигались в сторону Черноморска.

В области слышали взрывы.

06:31, 9 октября

Сумскую область атаковали десятки БпЛА и КАБы, есть погибшие

Поздно вечером 8 октября в Сумской ОГА сообщили, что с ночи регион – под массированными вражескими ударами.

Под ударами противника оказались Степановская, Сумская, Белопольская, Великописаревская, Камышанская и Николаевская сельская общины.

Вследствие вражеских действий есть жертвы. В частности, погибли: 40-летний мужчина – в Николаевской общине, 65-летний мужчина – в Великописаревской и 66-летний мужчина – в Белопольской общинах.

Известно, что есть пострадавшие, среди которых 47-летний и 52-летний мужчины. Им оказывают медицинскую помощь.

Также в результате атак врага есть разрушения и повреждения гражданской инфраструктуры.

Впоследствии в МВА добавили, что с 22:30 враг снова атаковал город примерно 5 беспилотниками. Попадания пришлись не на жилой сектор, информация о пострадавших не поступала.