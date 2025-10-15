Укр Рус
24 Канал Новости Украины Росіяни просуваються на Донеччині та б'ють по містах України: хронологія 1330 дня війни
15 октября, 07:09
2

Россияне продвигаются в Донецкой области и бьют по городам Украины: хронология 1330 дня войны

Татьяна Бабич

Продолжаются 1330-е сутки полномасштабной российско-украинской войны. Ситуация на фронте остается напряженной, в то же время враг не оставляет попыток деморализовать украинцев ударами по критической инфраструктуре.

Информацию об изменениях на фронте, главные заявления мировых лидеров и последствия российской агрессии собрал 24 Канал.

Актуально Опять угроза из Беларуси: украинцев предупредили о возможном сценарии

Важнейшие события в Украине и мире 15 октября

 
07:03, 15 октября

Оккупанты продвинулись в Донецкой области, – DeepState

По данным аналитиков, российские войска достигли определенных тактических успехов на территории Донецкой области.

В частности, противник захватил населенные пункты Перестройка, Комар и Мирное, а также продвинулся в районах Ивановки и Воскресенки.

06:56, 15 октября

Враг ночью терроризировал Днепропетровскую область

Ночью российская армия массированно атаковала Павлоград и Каменское ударными беспилотниками.

В Воздушных силах сообщили о вражеских БпЛА, которые летели северо-восточным курсом мимо Никополя.

 