Продолжаются 1330-е сутки полномасштабной российско-украинской войны. Ситуация на фронте остается напряженной, в то же время враг не оставляет попыток деморализовать украинцев ударами по критической инфраструктуре.

Информацию об изменениях на фронте, главные заявления мировых лидеров и последствия российской агрессии собрал 24 Канал. Актуально Опять угроза из Беларуси: украинцев предупредили о возможном сценарии Важнейшие события в Украине и мире 15 октября 07:03, 15 октября Оккупанты продвинулись в Донецкой области, – DeepState По данным аналитиков, российские войска достигли определенных тактических успехов на территории Донецкой области. В частности, противник захватил населенные пункты Перестройка, Комар и Мирное, а также продвинулся в районах Ивановки и Воскресенки. 06:56, 15 октября Враг ночью терроризировал Днепропетровскую область Ночью российская армия массированно атаковала Павлоград и Каменское ударными беспилотниками. В Воздушных силах сообщили о вражеских БпЛА, которые летели северо-восточным курсом мимо Никополя.