Важнейшие события в Украине и мире 15 октября
Оккупанты продвинулись в Донецкой области, – DeepState
По данным аналитиков, российские войска достигли определенных тактических успехов на территории Донецкой области.
В частности, противник захватил населенные пункты Перестройка, Комар и Мирное, а также продвинулся в районах Ивановки и Воскресенки.
Враг ночью терроризировал Днепропетровскую область
Ночью российская армия массированно атаковала Павлоград и Каменское ударными беспилотниками.
В Воздушных силах сообщили о вражеских БпЛА, которые летели северо-восточным курсом мимо Никополя.