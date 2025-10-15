Інформацію про зміни на фронті, головні заяви світових лідерів та наслідки російської агресії зібрав 24 Канал.

Найважливіші події в Україні та світі 15 жовтня

07:03, 15 жовтня

Окупанти просунулися в Донецькій області, –DeepState

За даними аналітиків, російські війська досягли певних тактичних успіхів на території Донецької області.

Зокрема, противник захопив населені пункти Перебудова, Комар і Мирне, а також просунувся в районах Іванівки та Воскресенки.

06:56, 15 жовтня

Ворог уночі тероризував Дніпропетровщину

Уночі російська армія масовано атакувала Павлоград і Кам'янське ударними безпілотниками.

У Повітряних силах повідомили про ворожі БпЛА, які летіли північно-східним курсом повз Нікополь.