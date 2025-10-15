07:03, 15 жовтня

За даними аналітиків, російські війська досягли певних тактичних успіхів на території Донецької області.

Зокрема, противник захопив населені пункти Перебудова, Комар і Мирне, а також просунувся в районах Іванівки та Воскресенки.