Найважливіші події в Україні та світі 15 жовтня
Окупанти просунулися в Донецькій області, –DeepState
За даними аналітиків, російські війська досягли певних тактичних успіхів на території Донецької області.
Зокрема, противник захопив населені пункти Перебудова, Комар і Мирне, а також просунувся в районах Іванівки та Воскресенки.
Ворог уночі тероризував Дніпропетровщину
Уночі російська армія масовано атакувала Павлоград і Кам'янське ударними безпілотниками.
У Повітряних силах повідомили про ворожі БпЛА, які летіли північно-східним курсом повз Нікополь.