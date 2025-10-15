Триває 1330-та доба повномасштабної російсько-української війни. Ситуація на фронті залишається напруженою, водночас ворог не полишає спроб деморалізувати українців ударами по критичній інфраструктурі.

Інформацію про зміни на фронті, головні заяви світових лідерів та наслідки російської агресії зібрав 24 Канал. Актуально Знову загроза з Білорусі: українців попередили про можливий сценарій Найважливіші події в Україні та світі 15 жовтня 07:03, 15 жовтня Окупанти просунулися в Донецькій області, –DeepState За даними аналітиків, російські війська досягли певних тактичних успіхів на території Донецької області. Зокрема, противник захопив населені пункти Перебудова, Комар і Мирне, а також просунувся в районах Іванівки та Воскресенки. 06:56, 15 жовтня Ворог уночі тероризував Дніпропетровщину Уночі російська армія масовано атакувала Павлоград і Кам'янське ударними безпілотниками. У Повітряних силах повідомили про ворожі БпЛА, які летіли північно-східним курсом повз Нікополь.