Атака "Шахедов" и взрывы в Самаре: хронология 1362 дня войны
Российская агрессия против Украины продолжается 1362 день. Враг практически ежедневно атакует с воздуха и делает попытки продвигаться на фронте.
О главных событиях российско-украинской войны 16 ноября сообщает 24 Канал.
Смотрите также НАТО не готово: как Россия может воспользоваться слабостью европейских армий
Какие главные события войны 16 ноября?
В ночь на 16 ноября дроны массово атаковали российскую Самару, вероятной целью был Новокуйбышевский НПЗ. Этот НПЗ является ключевым объектом "Роснефти" с мощностью 8,3 миллиона тонн в год, производя топливо для военной авиации, включая Ту-22М3. В Волгограде сообщалось о взрывах. Российские мониторинговые каналы сообщили об атаке более 30 дронов. Они были нацелены на Волгоградский НПЗ. Также сообщалось, что в результате работы российской ПВО произошло попадание в жилой дом. Ночью взрывы раздавались в Сумах и Харькове. Города были под атакой дронов-камикадзе.
Самара была под атакой беспилотников
Дроны атаковали Волгоград
В ночь на 16 ноября дроны массово атаковали российскую Самару, вероятной целью был Новокуйбышевский НПЗ.
Этот НПЗ является ключевым объектом "Роснефти" с мощностью 8,3 миллиона тонн в год, производя топливо для военной авиации, включая Ту-22М3.
В Волгограде сообщалось о взрывах. Российские мониторинговые каналы сообщили об атаке более 30 дронов. Они были нацелены на Волгоградский НПЗ.
Также сообщалось, что в результате работы российской ПВО произошло попадание в жилой дом.
Ночью взрывы раздавались в Сумах и Харькове. Города были под атакой дронов-камикадзе.