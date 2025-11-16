Укр Рус
16 ноября, 06:26
4

Атака "Шахедов" и взрывы в Самаре: хронология 1362 дня войны

Сергей Попович

Российская агрессия против Украины продолжается 1362 день. Враг практически ежедневно атакует с воздуха и делает попытки продвигаться на фронте.

О главных событиях российско-украинской войны 16 ноября сообщает 24 Канал.

Какие главные события войны 16 ноября?

 

07:22, 16 ноября

Самара была под атакой беспилотников

В ночь на 16 ноября дроны массово атаковали российскую Самару, вероятной целью был Новокуйбышевский НПЗ.

Этот НПЗ является ключевым объектом "Роснефти" с мощностью 8,3 миллиона тонн в год, производя топливо для военной авиации, включая Ту-22М3.

06:42, 16 ноября

Дроны атаковали Волгоград

В Волгограде сообщалось о взрывах. Российские мониторинговые каналы сообщили об атаке более 30 дронов. Они были нацелены на Волгоградский НПЗ.

Также сообщалось, что в результате работы российской ПВО произошло попадание в жилой дом.

06:23, 16 ноября

Ночью взрывы раздавались в Сумах и Харькове. Города были под атакой дронов-камикадзе.