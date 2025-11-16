Атака "Шахедов" и взрывы в Самаре: хронология 1362 дня войны

06:42, 16 ноября

В Волгограде сообщалось о взрывах. Российские мониторинговые каналы сообщили об атаке более 30 дронов. Они были нацелены на Волгоградский НПЗ.

Также сообщалось, что в результате работы российской ПВО произошло попадание в жилой дом.