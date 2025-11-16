Атака "Шахедів" і вибухи у Самарі та Волгограді: хронологія 1362 дня війни

06:42, 16 листопада

У Волгограді повідомлялося про вибухи. Російські моніторингові канали повідомили про атаку понад 30 дронів. Вони були націлені на Волгоградський НПЗ.

Також повідомлялося, що внаслідок роботи російської ППО сталося влучання у житловий будинок.