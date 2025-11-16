Укр Рус
Атака "Шахедів" і вибухи у Самарі та Волгограді: хронологія 1362 дня війни
16 листопада, 06:26
Атака "Шахедів" і вибухи у Самарі та Волгограді: хронологія 1362 дня війни

Сергій Попович

Російська агресія проти України триває 1362 день. Ворог практично щодня атакує з повітря та робить спроби просуватися на фронті.

Про головні події російсько-української війни 16 листопада повідомляє 24 Канал.

Які головні події війни 16 листопада?

 

06:42, 16 листопада

Дрони атакували Волгоград

У Волгограді повідомлялося про вибухи. Російські моніторингові канали повідомили про атаку понад 30 дронів. Вони були націлені на Волгоградський НПЗ.

Також повідомлялося, що внаслідок роботи російської ППО сталося влучання у житловий будинок.

06:23, 16 листопада

Вночі вибухи лунали в Сумах і Харкові. Міста були під атакою дронів-камікадзе.