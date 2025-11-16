Атака "Шахедів" і вибухи у Самарі та Волгограді: хронологія 1362 дня війни
Російська агресія проти України триває 1362 день. Ворог практично щодня атакує з повітря та робить спроби просуватися на фронті.
Про головні події російсько-української війни 16 листопада повідомляє 24 Канал.
Які головні події війни 16 листопада?
У Волгограді повідомлялося про вибухи. Російські моніторингові канали повідомили про атаку понад 30 дронів. Вони були націлені на Волгоградський НПЗ. Також повідомлялося, що внаслідок роботи російської ППО сталося влучання у житловий будинок. Вночі вибухи лунали в Сумах і Харкові. Міста були під атакою дронів-камікадзе.
