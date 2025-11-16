О главных событиях российско-украинской войны 16 ноября сообщает 24 Канал.
Смотрите также НАТО не готово: как Россия может воспользоваться слабостью европейских армий
Какие главные события войны 16 ноября?
В Волгограде сообщалось о взрывах. Российские мониторинговые каналы сообщили об атаке более 30 дронов. Они были нацелены на Волгоградский НПЗ. Также сообщалось, что в результате работы российской ПВО произошло попадание в жилой дом. Ночью взрывы раздавались в Сумах и Харькове. Города были под атакой дронов-камикадзе.06:42, 16 ноября
Дроны атаковали Волгоград06:23, 16 ноября
В Волгограде сообщалось о взрывах. Российские мониторинговые каналы сообщили об атаке более 30 дронов. Они были нацелены на Волгоградский НПЗ.
Также сообщалось, что в результате работы российской ПВО произошло попадание в жилой дом.
Ночью взрывы раздавались в Сумах и Харькове. Города были под атакой дронов-камикадзе.