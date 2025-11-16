О главных событиях российско-украинской войны 16 ноября сообщает 24 Канал.

Какие главные события войны 16 ноября?

06:42, 16 ноября

Дроны атаковали Волгоград

В Волгограде сообщалось о взрывах. Российские мониторинговые каналы сообщили об атаке более 30 дронов. Они были нацелены на Волгоградский НПЗ.

Также сообщалось, что в результате работы российской ПВО произошло попадание в жилой дом.

06:23, 16 ноября

Ночью взрывы раздавались в Сумах и Харькове. Города были под атакой дронов-камикадзе.