Политтехнолог Олег Постернак объяснил 24 Каналу, что Россия будет иметь преимущество благодаря обкатанной в боях армии, тогда как европейские страны не имеют опыта масштабных конфликтов.

Действительно ли Россия готовится к войне с Европой?

Есть две интерпретации этих предупреждений: одни считают это запугиванием для уменьшения помощи Украине, другие – реальной тревогой из-за настоящей готовности России к агрессии против Европы.

Это не пустые разговоры и не оправдание милитаризации, как утверждают некоторые европейские левые политики. Несмотря на призывы немецких левых и Альянса Сары Вагенкнехт "договариваться с Россией", угроза вполне реальна,

– сказал Постернак.

Россия активно усиливает Ленинградский военный округ. Такие "маневры" могут перерасти в реальные боевые действия, в частности против стран Балтии.

Россияне используют фронт в Украине как полигон для испытания новых технологий – от дронов на оптоволокне до управляемых авиабомб дальностью 200 километров. Тогда как за плечами армии европейских стран – только миротворческие операции на Балканах.

"К тому же единой армии НАТО не существует – есть только армии отдельных стран-членов. Россия рассчитывает на этот нюанс и может его использовать во время атаки на европейские страны", – подчеркнул Постернак.

Россия может быстро захватить часть стран Балтии, пока НАТО будет перебрасывать войска. Поэтому РФ может разыграть несколько выгодных для себя сценариев.

Что известно о реакции европейских стран на угрозу возможной войны с Россией?