Об этом он сказал в эфире сербского телеканала Pink, передает 24 Канал.
Что сказал Вучич о возможности войны России с Европой?
Комментируя слова начальника Генерального штаба Вооруженных сил Франции, генерала Фабьена Мандона, который заявил, что французская армия должна быть "готова к потрясению через три – четыре года", Вучич заявил, что "война между Европой и Россией становится все более вероятной".
Это не пустая болтовня. Все готовятся к ней. Об этом заявил генерал, который является чрезвычайно ответственным лицом,
– отметил президент Сербии.
Он добавил, что Сербия оказалась "между молотом и наковальней", а также отметил необходимость укрепления обороноспособности. По словам Вучича, его страна должна разумно вооружаться и продолжать вкладывать значительные средства, чтобы защитить себя.
Отношения Сербии и ЕС: коротко о главном
Ранее Вучич предложил ЕС долгосрочные контракты на поставку боеприпасов и не против, если они будут переданы Украине. Он отметил, что страна военно-нейтральная и готова сотрудничать с европейскими армиями.
Такой шаг стал сигналом об изменении позиции Белграда, который долгое время оставался близким к Москве. Эксперт по международной безопасности фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Тарас Жовтенко в эфире 24 Канала объяснил, что решение Белграда может быть связано не только с экономическими трудностями, но и с желанием дистанцироваться от России.