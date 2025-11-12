Про це він сказав в ефірі сербського телеканалу Pink, передає 24 Канал.
Що сказав Вучич про можливість війни Росії з Європою?
Коментуючи слова начальника Генерального штабу Збройних сил Франції, генерала Фаб'єна Мандона, який заявив, що французька армія має бути "готова до потрясіння через три – чотири роки", Вучич заявив, що "війна між Європою та Росією стає все більш ймовірною".
Це не порожні балачки. Всі готуються до неї. Про це заявив генерал, який є надзвичайно відповідальною особою,
– зазначив президент Сербії.
Він додав, що Сербія опинилася "між молотом і ковадлом", а також наголосив на необхідності зміцнення обороноздатності. За словами Вучича, його країна має розумно озброюватися та продовжувати вкладати значні кошти, щоб захистити себе.
Відносини Сербії та ЄС: коротко про головне
Раніше Вучич запропонував ЄС довгострокові контракти на постачання боєприпасів і не проти, якщо вони будуть передані Україні. Він зазначив, що країна військово нейтральна та готова співпрацювати з європейськими арміями.
Такий крок став сигналом про зміну позиції Белграда, який тривалий час залишався близьким до Москви. Експерт з міжнародної безпеки фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Тарас Жовтенко в ефірі 24 Каналу пояснив, що рішення Белграда може бути пов'язане не лише з економічними труднощами, а й із бажанням дистанціюватися від Росії.