Кроме того, в России постепенно развенчивается миф о "непобедимости Красной армии. Об этом в своем материале написал обозреватель The Telegraph Хэмиш де Бреттон-Гордон, передает 24 Канал.

Как британские войска реагируют на провокации России?

По данным The Telegraph, военнослужащих полка ВВС Великобритании (RAF Regiment) отправили в Бельгию.

Заметьте! Основная задача полка ВВС – охрана аэродромов и высокотехнологичной авиатехники.

Несмотря на то, что не все последние инциденты с дронами подтверждены как спланированные Кремлем, эксперты считают это вполне вероятным и характерным явлением для современной "сирозонной" или гибридной войны – действий, остающихся ниже порога открытого военного конфликта.

Военные RAF Regiment, а также подразделения Королевской артиллерии и других армейских частей, специализируются на нейтрализации дронов и ракет как "жесткими", так и "мягкими" методами. Речь идет соответственно об их сбивании или электронной борьбе и использовании ложных целей.

Что известно об обострении противостояния России и Запада?

Бывшая руководительница MI5 Баронесса Мэннингем-Буллер и представители MI6 неоднократно предупреждали, что новая холодная война между Западом и Россией обостряется, а гибридные действия Кремля становятся все более откровенными.

Важно! Россия годами использует саботаж, шпионаж и подрывные действия против Европы и Великобритании. В качестве примера, атака с использованием химического оружия в Солсбери была попыткой подавить оппонентов и могла привести к массовым жертвам.

Сегодня же Россия использует дроны на фронте в Украине, что демонстрирует потенциально катастрофические угрозы.

Соответственно, развертывание британских войск в Бельгии, пишет Бреттон-Гордон, показывает готовность противодействовать таким вызовам. Дроны становятся универсальным оружием современной войны, и тот, кто контролирует их и электромагнитный спектр, получает преимущество на поле боя.

Эксперты подчеркивают, что в условиях гибридной войны "боевое поле" распространяется на повседневную жизнь, медиа и социальные сети. В то же время Европа активно развивает собственные противодронные технологии.

Эстония, например, демонстрирует MK1 – недорогой и многочисленный противодронный ракетный комплекс, который не поддается так называемым "мягким" методам России.

Со своей стороны Британия работает над лазерной системой Dragon Fire, которая позволит нейтрализовать дроны как на флоте, так и на бронетехнике.

По мнению Бреттона-Гордона, учитывая текущую ситуацию, необходимо продолжать укреплять оборону и показывать готовность защищать свободу и ценности. В противном случае гибридный конфликт может перерасти в полномасштабную войну, аналогичную той, что продолжается на фронтах Украины.

