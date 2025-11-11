Окрім того, у Росії поступово розвінчується міф про "непереможність Червоної армії. Про таке у своєму матеріалі написав оглядач The Telegraph Хеміш де Бреттон-Гордон, передає 24 Канал.

За даними The Telegraph, військовослужбовців полку ВПС Великої Британії (RAF Regiment) відправили до Бельгії.

Зауважте! Основна задача полку ВПС – охорона аеродромів та високотехнологічної авіатехніки.

Попри те, що не всі останні інциденти з дронами підтверджені як сплановані Кремлем, експерти вважають це цілком ймовірним та характерним явищем для сучасної "сірозонної" або гібридної війни – дій, що залишаються нижче порогу відкритого військового конфлікту.

Військові RAF Regiment, а також підрозділи Королівської артилерії й інших армійських частин, спеціалізуються на нейтралізації дронів та ракет як "жорсткими", так і "м'якими" методами. Йдеться відповідно про їхнє збиття або електронну боротьбу й використання хибних цілей.

Що відомо про загострення протистояння Росії та Заходу?

Колишня очільниця MI5 Баронесса Меннінгем-Буллер та представники MI6 неодноразово попереджали, що нова холодна війна між Заходом і Росією загострюється, а гібридні дії Кремля стають дедалі більш відвертими.

Важливо! Росія роками використовує саботаж, шпигунство та підривні дії проти Європи та Великої Британії. Як приклад, атака з використанням хімічної зброї в Солсбері була спробою придушити опонентів і могла призвести до масових жертв.

Сьогодні ж Росія використовує дрони на фронті в Україні, що демонструє потенційно катастрофічні загрози.

Відповідно, розгортання британських військ у Бельгії, пише Бреттон-Гордон, показує готовність протидіяти таким викликам. Дрони стають універсальною зброєю сучасної війни, і той, хто контролює їх і електромагнітний спектр, отримує перевагу на полі бою.

Експерти підкреслюють, що в умовах гібридної війни "бойове поле" поширюється на повсякденне життя, медіа та соціальні мережі. Водночас Європа активно розвиває власні протидронові технології.

Естонія, наприклад, демонструє MK1 – недорогий і численний протидроновий ракетний комплекс, який не піддається так званим "м'яким" методам Росії.

Зі свого боку Британія працює над лазерною системою Dragon Fire, яка дозволить нейтралізувати дрони як на флоті, так і на бронетехніці.

На думку Бреттона-Гордона, з огляду на поточну ситуацію, необхідно продовжувати зміцнювати оборону та показувати готовність захищати свободу й цінності. В іншому випадку гібридний конфлікт може перерости у повномасштабну війну, аналогічну тій, що триває на фронтах України.

