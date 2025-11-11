Соответствующее заявление Павел сделал во вторник, 11 ноября, во время посещения Карловарского края, передает 24 Канал со ссылкой на Novinky.
Актуально Сам держал лестницу: спикер парламента Чехии снял со здания флаг Украины, депутаты отреагировали
Как чешский лидер высказался о российских провокациях в Европе?
По его словам, Россия сейчас испытывает Альянс, проверяя, как работает система ПВО отдельных государств и интегрированная система НАТО, а также насколько решительно страны готовы защищать собственную оборону.
Россия признает только тех, кто демонстрирует силу. Сдержанность она воспринимает как слабость, а слабость, с точки зрения России, заслуживает лишь того, чтобы ею вытирали пол,
– подчеркнул Павел.
Глава Чехии напомнил случай с Турцией в период, когда он был председателем Военного комитета НАТО. Тогда Россия неоднократно нарушала воздушное пространство страны. По его словам, россияне провоцировали, проверяли, как далеко они могут зайти.
Когда турки разозлились из-за десятого нарушения, они просто сбили один из двух-трех самолетов, и был мир,
– рассказал Петр Павел.
По его словам, именно это стало примером того, как демонстрация решимости способна прекратить провокации.
В то же время он уточнил, что не предлагает реагировать на каждое нарушение путем сбивания самолета, но в случае повторных провокаций необходимо показать России, что существуют правила, которые нельзя нарушать.
Чешский президент также добавил, что Москва рассчитывает на то, что европейцы будут избегать решительных действий, и не боится эскалации. Он подчеркнул, что поведение России нельзя терпеть бесконечно, и демонстрация силы – ключевой инструмент сдерживания.
Россия испытывает терпение НАТО: последние новости
В конце октября российский истребитель Су-30 и самолет-заправщик Ил-78 пересекли воздушное пространство Литвы. Российское ведомство заявило, что тогда самолеты якобы выполняли плановые учебно-тренировочные полеты над Калининградской областью.
Утром 31 октября пара польских МиГ-29 поднялась в воздух для перехвата самолета Ил-20, который пролетал в международном воздушном пространстве над Балтийским морем.
Кроме того, в конце сентября немецкие Eurofighter тоже перехватили российский разведывательный Ил-20 над Балтийским морем. Самолет не отвечал на запросы связи и имел выключенный транспондер, что представляет серьезную опасность для полетов.