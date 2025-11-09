Накопление продолжается, к Покровску подходят различные группировки противника, – командир "Перуна"

Главные бои в Донецкой области происходят на Покровском и Добропольском направлениях. Захват Покровска может дать России стратегическое преимущество.

Россия продолжает накапливать силы вблизи Покровска. Об этом в интервью 24 Канала рассказал Дмитрий "Перун" Филатов, командир 1-го отдельного штурмового полка.

Смотрите также Просочились 170 тысяч оккупантов: Зеленский оценил потери России в Покровске

Почему Россия начала наступление на Покровск именно сейчас?

"Если бы год назад сказали, что десантно-штурмовые бригады могут действовать в составе своей десантной группировки и командующий ДШВ будет командовать на одном участке местности одновременно 4 – 5 бригадами, то все бы сказали, что это невозможно, потому что все десантные бригады были на разных направлениях и разделены на батальонно-тактические группы. А это одни из самых мощных подразделений, которые имеют определенный опыт ведения сложных боев и высокую мобильную составляющую", – говорит Дмитрий "Перун" Филатов.

Благодаря созданию штурмовых подразделений удалось высвободить десантно-штурмовые и объединить их в мощную группировку, которая сейчас играет очень важную роль на фронте.

По сути, на Добропольском направлении все котлы были созданы штурмовыми подразделениями, а зачистку проводили штурмовые и десантно-штурмовые группировки. Благодаря этому довольно быстрым темпами осуществили зачистку большого участка,

– отметил он.

Теперь группировка десантно-штурмовых войск сконцентрирована в Покровске. Она, по словам "Перуна", имеет во главе опытного командира, который провел много очень сложных операций.

Я уверен, что, скажем так, еще не все карты выложены на стол со стороны Главкома и со стороны Вооруженных Сил,

– подчеркнул он.

В то же время следует понимать, что борьба за город продолжается сложная. Российская группировка насчитывает сотни тысяч военных, и она продолжает расти. Об этом свидетельствуют радиоперехваты и информация из разных источников.

Россия бросила все свои силы на захват Покровска