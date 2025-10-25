Надо реально оценивать ситуацию, – военный эмоционально высказался о фронте

Враг упорно пытается продвигаться на разных участках фронта. Ситуация на линии соприкосновения действительно сложная, но даже в таких обстоятельствах не стоит поддаваться панике.

На этом в эфире 24 Канала отметил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ, военный обозреватель Иван Тимочко, добавив, что на протяжении последних месяцев фронт оценивают через призму катастрофы. На самом деле все не так.

Читайте также ВСУ зачистили Торское: полковник запаса раскрыл, какие возможности теперь появились

Надо действовать с холодным умом

Важно понимать, что даже бойцы, которые непосредственно находятся на позициях, видят только узкий сектор своей обороны. Находясь на фронте, накладывается большое напряжение, все воспринимается довольно субъективно.

Мы должны понимать, что для того, чтобы реально оценить уровень активности боевых действий, результативность определенных атак – нужно анализировать хотя бы на оперативном или стратегическом уровне. На тактическом уровне боевые действия влияют только на узкое направление.

Почему говорят, что оборона Покровска сыпется или очень слабая? Она продолжается уже более года. За это время, только по официальным данным, враг потерял там 200 тысяч бойцов,

– рассказал Иван Тимочко.

Еще один момент заключается в том, какое большое количество российской техники мы уничтожили, сколько генералов, командиров высоких рангов ликвидировали. Если и происходит отход с нашей стороны, то это только потому, что удерживать позиции больше нет возможности.

Если бойцы отходят, то значит не могут стоять на полностью уничтоженной территории. Но это отнюдь не свидетельствует об их слабости. К сожалению, сложная ситуация возле Покровска, которую сейчас активно обсуждают, может повторяться на любом направлении на фронте, где идут боевые действия.

Ситуация возле Покровска: смотрите на карте

"Покровск, Мирноград – это города, которые держат противника уже очень долго. Именно благодаря тому, что наши бойцы атакуют и сражаются с противником в районе Мирнограда, Покровска – Вооруженные Силы смогли окружить россиян на Добропольском направлении", – подчеркнул военный обозреватель.

Какие ложные тезисы продвигают россияне?

Российские пропагандисты осуществляют свои вбросы. Они пытаются навязать, что ситуация на фронте якобы катастрофическая. К сожалению, многие люди поддаются такому влиянию.

Например, мы не слышали много обсуждений подвига наших военнослужащих на Добропольском направлении, которые остановили наступление россиян. Этот участок расположен рядом с Покровском, говорится об одной линии фронта. Но почему-то подача информации отличается.

Можно вспомнить, что Владимир Путин еще в 2024 году ездил в Китай, где заявил, что российские войска якобы уже зачищают Покровск. Он убеждал, что на полный захват города понадобится еще несколько дней. С тех пор прошел уже год, а мы до сих пор говорим, что враг стоит на подступах к Покровску и Мирнограду.

Я думаю, нужно оценивать ситуацию не эмоционально, а реально, опираясь на факты, слушая большое количество бойцов,

– отметил Иван Тимочко.

Кроме того, нам навязывают тезис, мол, командиры показывают только подвиги, неправильно принимают решения, не гарантируют безопасность. Это серьезная проблема, которая подрывает доверие к командованию.

"Нам всегда кажется, что мы лучше знаем, как организовать оборону, но при этом забываем, что командир на месте видит общую картину. Получая информацию, он, например, должен выбирать, куда именно отправить подкрепление, где провести контратаку", – добавил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ

К сожалению, последнее время в обществе царит негативная тенденция, что все делается плохо и неправильно. Что бы мы ни говорили об обороне, о защите, о консолидации общества, мобилизации, организации каких-то структур – нам навязывают, что все якобы не так.

Я понимаю, что это Россия вкладывает средства, понимаю огромное общественное напряжение. Но именно этого хочет достичь враг,

– подчеркнул Иван Тимочко.

Расчет России заключается в том, чтобы сломать нашу волю к борьбе. На фронте в оперативном смысле оккупанты не имеют успехов, они не побеждают. Каждый день мы слышим информацию, что Силы обороны локально выбили противника, освободили территорию. На всех направлениях мы отражаем масштабные атаки противника, поэтому сейчас точно не время поддаваться панике и сдаваться.

Что происходит возле Покровска: последние новости