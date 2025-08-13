Российские войска пытаются наступать и продвигаться вглубь украинских территорий. Однако Силы обороны наносят отпор врагу.

За минувшие сутки они ликвидировали 890 оккупантов, тогда как общие потери личного состава России достигают около 1 066 110 военных. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Смотрите также Россияне уже разворачивают дополнительные силы, – полковник запаса оценил угрозу на Запорожье

Какие потери России в войне с Украиной?

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла:

личного состава – около 1 066 110 (+890);

танков – 11 099 (+1);

боевых бронированных машин – 23 127 (+8);

артиллерийских систем – 31 429 (+23);

РСЗО – 1 465 (+1);

средств ПВО – 1 207 (+2);

самолетов – 421 (+0);

вертолетов – 340 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 50 852 (+99);

крылатых ракет – 3 558 (+2);

кораблей и катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 58 265 (+46);

специальной техники – 3 937 (+0).



Потери России в войне с Украиной по состоянию на 13 августа / Инфографика Генштаба