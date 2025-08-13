Укр Рус
13 августа, 07:53
Силы обороны уничтожили 890 россиян и несколько десятков техники: потери врага на 13 августа

Основные тезисы
  • Силы обороны Украины ликвидировали 890 российских оккупантов за минувшие сутки, общие потери личного состава России составляют около 1 066 110 военных.
  • С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла значительное количество техники, включая 11 099 танков, 23 127 боевых бронированных машин, 31 429 артиллерийских систем и 50 852 БпЛА.

Российские войска пытаются наступать и продвигаться вглубь украинских территорий. Однако Силы обороны наносят отпор врагу.

За минувшие сутки они ликвидировали 890 оккупантов, тогда как общие потери личного состава России достигают около 1 066 110 военных. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Какие потери России в войне с Украиной?

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла:

  • личного состава – около 1 066 110 (+890);
  • танков – 11 099 (+1);
  • боевых бронированных машин – 23 127 (+8);
  • артиллерийских систем – 31 429 (+23);
  • РСЗО – 1 465 (+1);
  • средств ПВО – 1 207 (+2);
  • самолетов – 421 (+0);
  • вертолетов – 340 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 50 852 (+99);
  • крылатых ракет – 3 558 (+2);
  • кораблей и катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 58 265 (+46);
  • специальной техники – 3 937 (+0).


Потери России в войне с Украиной по состоянию на 13 августа / Инфографика Генштаба