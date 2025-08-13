За минувшие сутки они ликвидировали 890 оккупантов, тогда как общие потери личного состава России достигают около 1 066 110 военных. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Смотрите также Россияне уже разворачивают дополнительные силы, – полковник запаса оценил угрозу на Запорожье
Какие потери России в войне с Украиной?
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла:
- личного состава – около 1 066 110 (+890);
- танков – 11 099 (+1);
- боевых бронированных машин – 23 127 (+8);
- артиллерийских систем – 31 429 (+23);
- РСЗО – 1 465 (+1);
- средств ПВО – 1 207 (+2);
- самолетов – 421 (+0);
- вертолетов – 340 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 50 852 (+99);
- крылатых ракет – 3 558 (+2);
- кораблей и катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 58 265 (+46);
- специальной техники – 3 937 (+0).
Потери России в войне с Украиной по состоянию на 13 августа / Инфографика Генштаба