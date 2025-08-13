За минулу добу вони ліквідували 890 окупантів, тоді як загальні втрати особового складу Росії сягають близько 1 066 110 військових. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Які втрати Росії у війні з Україною?

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила:

особового складу – близько 1 066 110 (+890);

танків – 11 099 (+1);

бойових броньованих машин – 23 127 (+8);

артилерійських систем – 31 429 (+23);

РСЗВ – 1 465 (+1);

засобів ППО – 1 207 (+2);

літаків – 421 (+0);

гелікоптерів – 340 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 50 852 (+99);

крилатих ракет – 3 558 (+2);

кораблів та катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 58 265 (+46);

спеціальної техніки – 3 937 (+0).



Втрати Росії у війні з Україною станом на 13 серпня / Інфографіка Генштабу