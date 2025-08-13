За минулу добу вони ліквідували 890 окупантів, тоді як загальні втрати особового складу Росії сягають близько 1 066 110 військових. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Які втрати Росії у війні з Україною?

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила:

  • особового складу – близько 1 066 110 (+890);
  • танків – 11 099 (+1);
  • бойових броньованих машин – 23 127 (+8);
  • артилерійських систем – 31 429 (+23);
  • РСЗВ – 1 465 (+1);
  • засобів ППО – 1 207 (+2);
  • літаків – 421 (+0);
  • гелікоптерів – 340 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 50 852 (+99);
  • крилатих ракет – 3 558 (+2);
  • кораблів та катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 58 265 (+46);
  • спеціальної техніки – 3 937 (+0).

Втрати Росії у війні з Україною станом на 13 серпня
Втрати Росії у війні з Україною станом на 13 серпня / Інфографіка Генштабу