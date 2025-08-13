За минулу добу вони ліквідували 890 окупантів, тоді як загальні втрати особового складу Росії сягають близько 1 066 110 військових. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Які втрати Росії у війні з Україною?
Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила:
- особового складу – близько 1 066 110 (+890);
- танків – 11 099 (+1);
- бойових броньованих машин – 23 127 (+8);
- артилерійських систем – 31 429 (+23);
- РСЗВ – 1 465 (+1);
- засобів ППО – 1 207 (+2);
- літаків – 421 (+0);
- гелікоптерів – 340 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 50 852 (+99);
- крилатих ракет – 3 558 (+2);
- кораблів та катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 58 265 (+46);
- спеціальної техніки – 3 937 (+0).
Втрати Росії у війні з Україною станом на 13 серпня / Інфографіка Генштабу