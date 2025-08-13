Более того, на этом направлении Силы обороны имеют возможность противодействовать врагу. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, подчеркнув, что там будет нарастать угроза, если ВСУ не остановят врага на другом направлении.

Какова угроза на Запорожском направлении?

Военный эксперт объяснил, что враг действительно перебрасывает силы и технику на Запорожское направление, но не на линию боевого соприкосновения. Враг дислоцирует ресурсы за 30 – 50 километров от линии фронта, то есть в армейских тылах. Все это для того, чтобы украинские оперативно-тактические дроны не смогли уничтожить их подкрепление.

Однако россияне разворачиваются. Это то, о чем мы говорили несколько месяцев – вторая волна, которая происходит в августе – сентябре. Как враг будет применять эти силы будет зависеть от того, как мы будем противодействовать,

– подчеркнул он.

Свитан предположил, что если украинские военные не отобьют врага у Покровска, он пойдет на запад – на Павлоград, а затем с юга на север – на Гуляйполе и снова на Павлоград, пытаясь захватить город с двух сторон.

Агломерация Гуляйполе – Покровск – Павлоград: смотрите на карте

Это очень опасно. Однако на Запорожье их еще можно остановить, потому что там есть рокадные дороги, а если они выйдут из-под Покровска, дороги их приведут на Днепр. Поэтому сейчас для нас важно именно Покровское направление, мы имеем резервы, что его усилить,

– подчеркнул военный эксперт.

К слову, сейчас на Покровском направлении ситуация обострилась еще больше – оккупанты имеют преимущество в ресурсах и личном составе. Офицер ВСУ, политолог Андрей Ткачук сообщил, что сегодня становится все труднее сказать, что нам удастся стабилизировать там ситуацию.