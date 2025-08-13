Російські війська намагаються наступати та просуватися вглиб українських територій. Проте Сили оборони завдають відсічі ворогу.

За минулу добу вони ліквідували 890 окупантів, тоді як загальні втрати особового складу Росії сягають близько 1 066 110 військових. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Які втрати Росії у війні з Україною?

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила:

особового складу – близько 1 066 110 (+890);

танків – 11 099 (+1);

бойових броньованих машин – 23 127 (+8);

артилерійських систем – 31 429 (+23);

РСЗВ – 1 465 (+1);

засобів ППО – 1 207 (+2);

літаків – 421 (+0);

гелікоптерів – 340 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 50 852 (+99);

крилатих ракет – 3 558 (+2);

кораблів та катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 58 265 (+46);

спеціальної техніки – 3 937 (+0).



Втрати Росії у війні з Україною станом на 13 серпня / Інфографіка Генштабу