Почти 900 оккупантов и средство ПВО: потери врага на 20 октября
- По данным Генштаба ВСУ, общие потери россиян – около 1 131 070 человек; за последние сутки ликвидировано 890 оккупантов.
- С начала полномасштабного вторжения враг потерял 11 270 танков, 23 399 ББМ, 33 879 артиллерийских систем и тому подобное.
Силы обороны продолжают сдерживать на фронте россиян. Только за минувшие сутки, 19 октября, защитники ликвидировали еще 890 оккупантов.
Общие потери личного состава России уже превысили 1 131 000 бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Смотрите также Более тысячи россиян в котлах, – полковник запаса указал на интересный шаг ВСУ возле Покровска
Какие потери России по состоянию на 13 октября?
С начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла в Украине:
- личного состава – около 1 131 070 (+890) человек;
- танков – 11 270 (+2);
- боевых бронированных машин – 23 399 (+0);
- артиллерийских систем – 33 879 (+45);
- РСЗО – 1 524 (+0);
- средств ПВО – 1 229 (+1);
- самолетов – 428 (+0);
- вертолетов – 346 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 72 365 (+398);
- крылатых ракет – 3 864 (+0);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 64 892 (+94);
- специальной техники – 3 980 (+0).
Потери России в войне / Инфографика Генштаба ВСУ
К чему привели потери врага на войне?
Эксклюзивно в эфире 24 Канала руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук отметил, что из-за наступательных операций страна-агрессор имеет значительные проблемы в восстановлении потерь личного состава.
Мобилизация, бремя которой перенесли на региональные власти, остается крайне непопулярным мероприятием в российском обществе, пока генштаб требует значительного пополнения армии.
Поэтому у Кремля остается два основных варианта пополнения личного состава: привлечение срочников и легализация постоянного пребывания в Украине резервистов и мобилизованных.
Интересно, что регионы, которые ранее выплачивали по 32 тысячи долларов за контракт, сейчас предлагают в 7 раз меньше, даже в богатых областях подобно Татарстану.