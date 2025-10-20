Загальні втрати особового складу Росії вже перевищили 1 131 000 бійців. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Генштаб ЗСУ.

Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила в Україні:



Втрати Росії у війні / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Ексклюзивно в етері 24 Каналу керівник безпекових програм Центру Глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук зазначив, що через наступальні операції країна-агресорка має значні проблеми у відновленні втрат особового складу.

Мобілізація, тягар якої перенесли на регіональні влади, залишається вкрай непопулярним заходом у російському суспільстві, доки генштаб потребує значного поповнення армії.

Тож у Кремля залишається два основних варіанти поповнення особового складу: залучення строковиків і легалізація постійного перебування в Україні резервістів і мобілізованих.