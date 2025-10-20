Майже 900 окупантів і засіб ППО: втрати ворога на 20 жовтня
- За даними Генштабу ЗСУ, загальні втрати росіян – близько 1 131 070 осіб; за останню добу ліквідовано 890 окупантів.
- Від початку повномасштабного вторгнення ворог втратив 11 270 танків, 23 399 ББМ, 33 879 артилерійських систем тощо.
Сили оборони продовжують стримувати на фронті росіян. Лише за минулу добу, 19 жовтня, захисники ліквідували ще 890 окупантів.
Загальні втрати особового складу Росії вже перевищили 1 131 000 бійців. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Генштаб ЗСУ.
Дивіться також Понад тисячу росіян у котлах, – полковник запасу вказав на цікавий крок ЗСУ біля Покровська
Які втрати Росії станом на 13 жовтня?
Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила в Україні:
- особового складу – близько 1 131 070 (+890) осіб;
- танків – 11 270 (+2);
- бойових броньованих машин – 23 399 (+0);
- артилерійських систем – 33 879 (+45);
- РСЗВ – 1 524 (+0);
- засобів ППО – 1 229 (+1);
- літаків – 428 (+0);
- гелікоптерів – 346 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 72 365 (+398);
- крилатих ракет – 3 864 (+0);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 64 892 (+94);
- спеціальної техніки – 3 980 (+0).
Втрати Росії у війні / Інфографіка Генштабу ЗСУ
До чого призвели втрати ворога на війні?
Ексклюзивно в етері 24 Каналу керівник безпекових програм Центру Глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук зазначив, що через наступальні операції країна-агресорка має значні проблеми у відновленні втрат особового складу.
Мобілізація, тягар якої перенесли на регіональні влади, залишається вкрай непопулярним заходом у російському суспільстві, доки генштаб потребує значного поповнення армії.
Тож у Кремля залишається два основних варіанти поповнення особового складу: залучення строковиків і легалізація постійного перебування в Україні резервістів і мобілізованих.
Цікаво, що регіони, які раніше виплачували по 32 тисячі доларів за контракт, зараз пропонують у 7 разів менше, навіть у багатих областях подібно до Татарстану.