Российские оккупанты постоянно ищут новые способы, чтобы нанести украинским силам как можно больше вреда. Теперь враг экспериментирует с новой тактикой, которая характерна для нескольких направлений.

Об этом 24 Каналу рассказал заместитель командира спецподразделения "Тайфун" НГУ Павел Гвозденко, отметив, что на изменения тактики уже указывали в ОСУВ "Хортица". Враг использует ее на Покровском направлении, возле Доброполья и Константиновки.

Смотрите также Помог россиянам прорываться в Покровск: СБУ поймала электрика, который оказался агентом ГРУ

Какую новую тактику использует Россия на фронте?

Именно на этих направлениях сейчас сосредоточено большое количество врагов. Поэтому оккупанты пытаются просачиваться в наши позиции по несколько человек, небольшой группой.

Это одна из самых новых и свежих тактик, потому что они уже испытали различные типы штурмов, когда большое количество техники продвигалась при поддержке артиллерии и тому подобное.

Сейчас они готовят свои штурмы. Работает авиация, КАБы, разнообразное количество дронов различного типа, артиллерия. Однако продвижение небольшими группами, одиночными отдельными бойцами – постоянное, безостановочное,

– добавил Павел Гвозденко.

Если даже после штурма появляется период небольшого затишья, то оккупанты продолжают идти 24/7, как зомби. Такая у них тактика. Также россияне активно использовали мототехнику. Несколько месяцев назад это было сделано впервые и именно на Покровском направлении.

Заметим, на это направление Россия перебросила свои "элитные войска". Говорится об отряде операторов дронов "Рубикон", который координирует атаки дронами. Кроме этого, пехота противника штурмует беспрестанно. Вражеские беспилотники стреляют без разбора – в военных и гражданских.